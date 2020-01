Delta Air Lines heeft sterk 2019 achter de rug

Gepubliceerd op | Views: 206

ATLANTA (AFN/BLOOMBERG) - Luchtvaartconcern Delta Air Lines heeft in 2019 naar eigen zeggen een uitstekend jaar gedraaid, met een hogere winst en een recordomzet. De Amerikaanse samenwerkingspartner van Air France-KLM profiteerde onder meer van de sterke vraag naar vliegreizen in de Verenigde Staten.

De nettowinst nam met 21 procent toe naar bijna 4,8 miljard dollar en de omzet steeg met 6 procent tot het recordniveau van 47 miljard dollar vergeleken met 2018. Volgens Delta was 2019 op operationeel niveau het beste jaar ooit voor de onderneming, ook geholpen door lagere brandstofkosten. Daarnaast had Delta profijt van het feit dat de maatschappij geen Boeing 737 MAX-toestellen in de vloot heeft. Het concern heeft dan ook geen last van het aan de grond houden van die vliegtuigen, terwijl reizigers werden afgesnoept van rivalen die de MAX wel hebben zoals Southwest Airlines en American Airlines.

Topman Ed Bastian verklaarde dat de vraag naar luchtreizen gezond is en dat opnieuw wordt gerekend op een jaar met sterke resultaten. Voor het eerste kwartaal voorziet de maatschappij verdere omzetgroei. Op Wall Street viel het bericht van Delta Air Lines goed bij beleggers want in de handel voor opening staat het aandeel stevig in de plus.