BlackRock stelt klimaattransitie centraal

quote: Semd schreef op 14 jan 2020 om 11:35:

Wat een reacties hier.

Kijk eens naar de wereld buiten de fictieve aandelenmarkten; open je ogen voor meer dan alleen dollartekens.

Het klimaat bedoel je?Ik bespaar dit jaar redelijk ten opzichte van het gasverbruik van vorig jaar :o)Mogelijk dat Blackrock dit aangeeft om meer vermogen in beheer te krijgen door aan te geven ''wij zijn goed voor het milieu''.Mijn mening: kernenergie is de transitie die wij nodig zijn om klimaatverandering tegen te gaan. Wie is daar de meest geschikte partij voor? Shell -> shell zou miljarden kunnen investeren in de bouw van een hypermoderne kerncentrale. En zo een transitie op gang zetten. Hierdoor zijn wij minder afhankelijk van Rusland en andere externe landen.