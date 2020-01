Gepubliceerd op | Views: 221

AMSTERDAM (AFN) - Adyen gaat op zoek naar een vijfde lid van de raad van commissarissen. Daarbij zoekt het bedrijf nadrukkelijk naar een vrouw, heeft de beursgenoteerde betalingsdienstverlener naar buiten gebracht.

Ook is bekend geworden dat commissaris Joep van Beurden nog vier jaar door mag. De aandeelhouders zijn op een buitengewone aandeelhoudersvergadering in meerderheid akkoord gegaan met zijn herbenoeming. Van Beurden, tevens topman van leverancier van elektromagnetische componenten Kendrion, zit al sinds 2017 in de raad van commissarissen bij Adyen. De raad bestaat verder uit Piero Overmars, Delfin Rueda Arroyo en Pamela Ann Joseph.