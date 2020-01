'Rentestap ABN AMRO is positief'

Gepubliceerd op | Views: 221 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - Het besluit van ABN AMRO om de spaarrente op nul te zetten en vermogende spaarders te laten betalen is positief. Dat schrijft ING in een reactie op de bekendmaking. Door die stap kan ABN AMRO namelijk de druk op zijn nettorente-baten opvangen.

ABN AMRO hanteert per april drie klassen om klanten in te delen. De eerste groep omvat spaarders met tegoeden tot 100.000 euro. Voor die groep beloofde de bank eerder al dat er nooit negatieve rente zal worden gerekend. De tweede groep bevat alle spaarders met tegoeden van tussen de 100.000 euro en 2,5 miljoen euro. Die groep krijgt ook geen rente meer. De groep die meer dan 2,5 miljoen euro op de rekening heeft staan, gaat 0,5 procent rente betalen over het tegoed.

ING stelt dat bij ABN de groep met meer dan 2,5 miljoen euro op de rekening goed is voor een totaalbedrag van 30 miljard euro. De rente-inkomsten, uitgaande van geen verandering in klantgedrag, zouden bij de groep moeten uitkomen in 2020 op 150 miljoen euro, berekende ING.

Het advies voor ABN AMRO staat op hold, met een koersdoel van 18,50 euro. Het aandeel noteerde dinsdagochtend omstreeks 10.00 uur een plus van 1,1 procent op 16,52 euro.