'Mooie deal voor Aedifica in Verenigd Koninkrijk'

Gepubliceerd op | Views: 64

AMSTERDAM (AFN) - De aankoop van woonzorgcomplexen in het Verenigd Koninkrijk is een mooie deal voor Aedifica. Dat is de beoordeling van de transactie door kenners van KBC Securities.

Aedifica kocht woonzorgportefeuille met 467 woningen verspreid over Zuid-Engeland en Yorkshire voor 71 miljoen euro. Het vastgoedbedrijf verwacht een rendement van ongeveer 6 procent. Volgens de analisten is dit de eerste grote aankoop in Groot-Brittannië na een eerdere deal in het land in 2019. Aedifica breidt zijn Britse vastgoedportefeuille met deze deal uit met zo'n 13 procent, rekenen de kenners.

Daarnaast toont het Belgische bedrijf met de transactie zijn potentieel om te groeien in het Verenigd Koninkrijk, stelt KBC. Een paar huurders die de zorgappartementen zullen bedienen als Maria Mallaband Care Group (MMCG) en Bondcare Group zijn al bij andere Britse bejaardentehuizen van Aedifica betrokken.

KBC houdt vast aan zijn koopadvies met een koersdoel van 125 euro. Het aandeel stond dinsdag omstreeks 09.50 uur 0,2 procent lager op 113 euro.