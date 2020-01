AEX zakt in het rood

Gepubliceerd op | Views: 1.674

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs zakte dinsdagochtend in het rood. Ook de andere Europese beurzen lieten minnen zien. Beleggers namen wat gas terug voorafgaand aan de kwartaalcijfers van de grote Amerikaanse banken Citigroup, JPMorgan en Wells Fargo, die later op de dag naar buiten komen. Ook werd gewacht op de ondertekening van het Amerikaans-Chinese handelsakkoord, die voor woensdag op het programma staat.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent lager op 606,50 punten. De MidKap verloor 0,6 procent tot 925,48 punten. De beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs zakten tot 0,7 procent.

Speciaalchemiebedrijf DSM behoorde tot de staartgroep in de AEX na een adviesverlaging door MainFirst Bank met een verlies van 1,1 procent. ABN AMRO voerde de stijgers aan met een winst van 1 procent.

Takeaway

In de MidKap klom Takeaway 0,5 procent na een handelsbericht. Het maaltijdbestelbedrijf verwerkte in 2019 duidelijk meer bestellingen dan een jaar eerder. Vooral in Duitsland groeide het bedrijf hard dankzij de overname van de Duitse activiteiten van branchegenoot Delivery Hero.

De biotechnologiebedrijven stonden in de schijnwerpers op het Damrak. Pharming zette 125 miljoen euro aan nieuwe converteerbare obligaties in de markt en zakte 3,4 procent bij de kleinere bedrijven. Branchegenoot Vivoryon Therapeutics won 5,2 procent. Het voormalige Probiodrug gaat samen met het Deense Nordic Bioscience aan de slag bij de klinische ontwikkeling van een medicijn voor de behandeling van de ziekte van Alzheimer.

Curetis

Op de lokale markt klom Curetis 8,8 procent. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat het biotechnologiebedrijf is begonnen met de commerciële lancering van een nieuwe toepassing van zijn diagnosesysteem Unyvero in de Verenigde Staten. Bang & Olufsen steeg verder 5 procent in Kopenhagen. De Deense maker van luxe tv's en geluidsapparatuur leed afgelopen kwartaal minder verlies dan gevreesd.

De euro bleef vrijwel ongewijzigd op 1,1139 dollar. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,5 procent in prijs tot 57,79 dollar. Brentolie werd 0,3 procent goedkoper op 63,99 dollar per vat.