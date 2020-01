Curetis lanceert toepassing Unyvero in VS

Gepubliceerd op | Views: 403 | Onderwerpen: Verenigde Staten

AMSTERDAM (AFN) - Curetis is begonnen met de commerciële lancering van een nieuwe toepassing van zijn diagnosesysteem Unyvero in de Verenigde Staten. De biotechnoloog gaat de zogeheten Respiratory Tract Cartridge nu ook gebruiken voor het herkennen van een soort longontsteking.

In december werd bekend dat Curetis goedkeuring had gekregen van de Amerikaanse toezichthouder FDA voor de stap. Afgelopen zomer was daarvoor een aanvraag was ingediend bij de FDA. De onderneming verwacht dat de totale markt voor Unyvero System in de VS aanzienlijk zal toenemen.