PEKING (AFN/RTR/BLOOMBERG) - China heeft zijn export in december flink opgekrikt. Het aantal goederen dat het land uitvoerde, steeg met 7,6 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat was een positieve verrassing na een krimp van de export in november. Ook de import in het Aziatische land ging fors omhoog in december, met een plus van 16,3 procent.

De handel van goederen kreeg een impuls van het voorlopige handelsakkoord tussen China en de Verenigde Staten, waarover vorige maand overeenstemming werd bereikt. Bezien over het hele jaar leden de Chinese invoer en de uitvoer van goederen juist onder de handelsspanningen. De totale export groeide in 2019 slechts met 0,5 procent en de uitvoer naar de VS kwam 11 procent lager uit. Ook zakten de VS van de tweede naar de derde plaats op de lijst van China's belangrijkste handelspartners.