Topbestuurder wil Luxaflex-maker van beurs halen

ROTTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Ralph Sonnenberg wil raambekledingsmaker Hunter Douglas van de beurs halen. De topman en president-commissaris van het bedrijf bezit al 82,7 procent van de gewone aandelen en vrijwel alle preferente aandelen in het bedrijf. Daarmee is zijn totale belang in Hunter Douglas rond de 90 procent. Met zijn investeringsmaatschappij Bergson wil hij nu de rest van de aandelen voor 64 euro per stuk kopen. Dat is een kwart meer dan de slotkoers van vrijdag.

Er zijn geen voorwaarden gesteld aan het aantal aandelen dat aangeboden moet worden om de transactie door te zetten. Bovendien kan Bergson op de beurs aandelen inkopen terwijl het bod loopt. Hunter Douglas en Bergson verwachten dat het bod in het tweede kwartaal afgerond zal worden. Daarna zal de beursnotering van Hunter Douglas worden opgezegd.

Hunter Douglas is vooral bekend als de maker van Luxaflex. Het concern heeft 134 bedrijven en is actief in honderd landen. Naar eigen zeggen is Hunter Douglas wereldmarktleider op het gebied van raambekleding en een belangrijke producent van architectuurproducten. Er werken wereldwijd een kleine 23.000 mensen bij Hunter Douglas.