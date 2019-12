Aandeelhouders PSA eisen meer zekerheid

Gepubliceerd op | Views: 208 | Onderwerpen: autoindustrie

PARIJS (AFN) - Aandeelhouders van het Franse autoconcern PSA willen meer duidelijkheid over de fusie tussen dat bedrijf en de Italiaans-Amerikaanse branchegenoot Fiat Chrysler. In het bijzonder willen ze weten hoe het nieuwe bedrijf bestuurd gaat worden, schrijft persbureau Reuters op basis van ingewijden. Er moet zekerheid komen dat het aantal bestuurszetels dat aan PSA is toebedeeld op termijn niet verandert, vinden ze. Het tekenen van een intentieverklaring moet daarop wachten.

PSA, dat de maker is van automerken als Peugeot, Citroën en Opel, en Fiat-Chrysler kondigden eind oktober aan samen verder te willen. Volgens geruchten zou dat deze week bezegeld moeten worden met een handtekening, maar dat is nu onzeker.

PSA en Fiat Chrysler, waar naast Fiat en Chrysler ook merken als Jeep, Alfa Romeo en Maserati onder vallen, zijn van plan de aandelen in een fusiebedrijf dat zijn hoofdkantoor in Nederland krijgt eerlijk te verdelen. Het fusiebedrijf zou zo'n 49 miljard dollar waard zijn en de vierde automaker ter wereld worden.