'Deutsche Bank wil mes in bonuspot zetten'

FRANKFURT (AFN) - Deutsche Bank is van plan de bonuspot voor dit jaar met wel 20 procent te verlagen om zo kosten te besparen. Dat meldde persbureau Bloomberg op basis van ingewijden bij de grootste bank van Duitsland.

De lagere bonuspot hangt grotendeels samen met het omvangrijke banenverlies bij Deutsche Bank. In de komende jaren moeten 18.000 arbeidsplaatsen verdwijnen bij het financiële concern, waaronder veel aandelenhandelaren. De ingreep moet helpen miljarden aan kosten te besparen. In 2018 spendeerde Deutsche Bank 1,9 miljard euro aan bonussen. Er zou nog geen definitief besluit zijn genomen over de extraatjes voor personeel.