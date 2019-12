Rusland verlaagt rente weer

Gepubliceerd op | Views: 505 | Onderwerpen: rente, Rusland

MOSKOU (AFN/BLOOMBERG) - De Russische centrale bank heeft vrijdag de rente voor de vijfde keer op rij verlaagd. De rente gaat met een kwart procentpunt omlaag tot 6,25 procent, wat in doorsnee werd verwacht door economen. Daarmee daalde de rente in Rusland in totaal met 1,5 procent dit jaar.

In de eerste helft van volgend jaar kunnen er nog meer renteverlagingen komen, aldus de centrale bank. Rusland worstelt met trage economische groei en afzwakkende inflatie die recentelijk onder de doelstelling van 4 procent is gedoken. Naar verwachting van het Russische ministerie van Economische Zaken daalt de inflatie in januari nog verder tot zo'n 2,5 procent.

De Russische economie draait wat minder hard omdat het zesjarige stimuleringspakket van de overheid nog niet van de grond komt. Vanwege bureaucratie was er in de tweede helft van 2019 minder uitgegeven aan infrastructuurprojecten dan gepland.