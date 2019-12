'Portugese verkoop Altice positief'

Gepubliceerd op | Views: 635 | Onderwerpen: Portugal

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De verkoop door Altice Europe van een minderheidsbelang in zijn glasvezelactiviteiten in Portugal is "strategisch positief" voor het in Amsterdam genoteerde kabel- en telecomconcern. Dat schrijft Goldman Sachs in een reactie op het nieuws.

Dochterbedrijf Meo verkoopt een minderheidsbelang van iets onder de 50 procent in Altice Portugal FTTH aan Morgan Stanley Infrastructure Partners. De deal heeft een waarde van ruim 4,6 miljard euro. De verkoop van het minderheidsbelang levert Altice volgend jaar bijna 1,6 miljard euro in contanten op.

Goldman Sachs stelt dat de verkoop zal helpen de schuld verder te reduceren, de financieringskosten te verlagen en het bedrijf in staat zal stellen om te beginnen met het inkopen van aandelen. De zakenbank ziet nog meer mogelijkheden voor verdere desinvesteringen die de koers van Altice omhoog kunnen helpen stijgen. Het advies staat op buy.

Het aandeel Altice noteerde vrijdag omstreeks 11.00 uur een plus van 4,9 procent op 5,59 euro. Daarmee was het de veruit sterkste stijger in de MidKap.