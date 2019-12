NIBC ten onrechte uit AScX

Ik begrijp eigenlijk niet waarom er zo weinig vraag is naar het aandeel NIBC in welke index dan ook. Als je de winst van het eerste halfjaar '19 extrapoleert komt het uit op 160 mln nettowinst FY. Per aandeel is dat 1,13 nettowinst. Met de huidige koers is dat ongeveer een k/w van 6,3. Dat is toch veel te laag? Of zie ik het te rooskleurig?