PG&E zet stappen op weg naar doorstart

SAN FRANCISCO (AFN/RTR/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse nutsbedrijf PG&E heeft verdere stappen gezet op weg naar een geplande doorstart. Het bedrijf heeft nu zijn noodzakelijke reorganisatieplan ingediend bij de rechter.

PG&E vroeg eerder faillissementsbescherming aan nadat het in de financiële problemen kwam. Het bedrijf trof onlangs een miljardenschikking als gevolg van meerdere branden in Californië in de afgelopen jaren, waarbij in totaal meer dan honderd mensen om het leven kwamen.

In het reorganisatieplan staat onder meer informatie over hoe verschillende schuldeisers terugbetaald worden en of bepaalde schuldeisers wel of niet al hun geld terugkrijgen.