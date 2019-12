Handelshoop helpt AEX vooruit

Nu de brexit doorgaat wordt het een grote bende in west europa, alle havens slibben dicht, staan vol met vrachtwagens die Engeland niet snel genoeg in kunnen, totale infarcten. In Engeland een chaos omdat men veel artikelen niet meer kan krijgen in de winkels. Men verdrinkt er in de schapen, kunnen niet meer naar Europa, een en al leed. En nog veel meer, totaal geen besef bij de mensen. Handelshoop of niet, het loopt spaak, totaal geen inzicht.