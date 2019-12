Verkiezingsuitslag stoot pond omhoog

Nou We gaan het vanzelf zien.



De enige reden waarom Boris heeft gewonnen is omdat de labour geen duidelijk standpunt durfde in te nemen omtrent Europa. Jeremy had duidelijk zijn voorkeur moeten uitspreken en de voordelen moeten benadrukken.



Boris is gekozen omdat de Britten niet nog een referendum wilden en het gedoe na 2 1/2 jaar zat zijn.



Gaat exit uit de EU het VK helpen, ik verwacht van niet, eerst maar eens zien of ze redelijke handeldeals kunnen sluiten. en waar ik vooral benieuwd naar ben zijn de export tarieven en het gebrek aan mankracht die straks in de UK gaat ontstaan.



Nog even los van de grotere toename van het aantal vluchtelingen naar het V.K. (dat zal in ieder geval niet minder worden door de Brexit en dat is één van de redenen dat de Britten een Brexit willen)