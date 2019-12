Delivery Hero koopt Koreaanse rivaal

Gepubliceerd op | Views: 143

SEOUL (AFN/RTR) - Het Duitse maaltijdbestelbedrijf Delivery Hero neemt zijn Zuid-Koreaanse concurrent Woowa Brothers over. De deal heeft een waarde van 4 miljard dollar, zo bleek vrijdag.

Woowa voelt momenteel veel concurrentie bij zijn onderdeel Baedal Minjok, de grootste bezorgdienst van Zuid-Korea. Delivery Hero staat in dat land op de tweede plaats, maar andere partijen groeien sterk.

Delivery Hero verwerft concreet 87 procent van de aandelen Woowa, stukken die momenteel nog in handen zijn van investeerders als Goldman Sachs en Sequoia Capital. Het resterende belang in handen van het huidige management van Woowa wordt omgezet in aandelen Delivery Hero.