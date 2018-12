Wall Street blijft dicht bij huis

Gepubliceerd op | Views: 612

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden donderdag niet meer eensgezind in het groen zoals aan het begin van de handelsdag. Handelsspanningen drukten op het sentiment op Wall Street. Beleggers volgden de ontwikkelingen rond het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China nog altijd nauwgezet. Ook kauwden ze op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB).

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond rond 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,2 procent hoger op 24.564 punten. De brede S&P 500 verloor 0,1 procent tot 2647 punten en techbeurs Nasdaq leverde 0,5 procent in tot 7063 punten.

De ECB hield de rente zoals verwacht onveranderd en bevestigde dat het opkoopprogramma voor obligaties eind dit jaar afloopt. ECB-president Mario Draghi verlaagde in een toelichting op het rentebesluit bovendien de inflatieraming voor volgend jaar.

Nieuwe modellen

Apple steeg 1 procent. Het technologieconcern is van plan voor 1 miljard dollar een nieuwe campus te bouwen in het Texaanse Austin. Ook in andere steden als Seattle, San Diego, Pittsburgh en New York breidt Apple uit. Deze expansie maakt deel uit van een omvangrijk investeringsproject in de Amerikaanse thuismarkt dat Apple eerder had aangekondigd.

Chipbedrijf Qualcomm (plus 0,6 procent) wil naar verluidt dat het verkoopverbod op smartphones van Apple in China wordt uitgebreid met de nieuwste modellen van de techreus. Qualcomm beschuldigt Apple ervan zijn technologie te gebruiken voor iPhones, zonder daar genoeg voor te betalen. Eerder wist het bedrijf al een ban op oudere iPhone-modellen in China te bewerkstelligen. Apple beschuldigt Qualcomm op haar beurt van het eisen van te veel geld voor licenties.

Winstverwachting

General Electric (GE) maakte een koerssprong van ruim 7 procent. JPMorgan Chase verhoogde het beleggingsadvies voor het industrieconglomeraat.

Delta Air Lines kwam met een winstverwachting voor 2019. Het aandeel verloor bijna 5 procent.

De euro was 1,1365 dollar waard, tegen 1,1356 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,6 procent meer op 51,98 dollar. De prijs van Brentolie steeg 1,1 procent tot 60,81 dollar per vat.