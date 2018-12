Euronext wijzigt samenstelling indices niet

Gepubliceerd op | Views: 418 | Onderwerpen: Euronext

AMSTERDAM (AFN) - Beursuitbater Euronext wijzigt dit kwartaal de samenstelling van de beursindices in Amsterdam niet. Dat werd donderdag nabeurs bekendgemaakt.

Euronext houdt wel zich het recht voor om uiterlijk volgende week woensdag alsnog wijzigingen aan te brengen in de AEX, de MidKap en de Smallcap. Die zouden dan op 24 december ingaan.

De Amsterdamse beursgraadmeters worden ieder kwartaal tegen het licht gehouden. De volgende herweging, in maart, is de meest uitgebreide. De herwegingen in juni, september en december zijn vooral bedoeld om de plaatsen in te vullen van bedrijven die van de beurs zijn verdwenen en om nieuwe bedrijven aan de beurs een plek in een index te geven.