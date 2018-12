Lichte minnen op Europese beurzen

Gepubliceerd op | Views: 719 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De meeste Europese aandelenbeurzen zijn donderdag licht lager gesloten. Daarmee kwam een einde aan het sterke herstel van de afgelopen twee handelsdagen. Beleggers hielden de ontwikkelingen rond de brexit en de Italiaanse begrotingsplannen in de gaten en reageerden op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB).

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,3 procent lager op 508,27 punten. De MidKap verloor 0,6 procent tot 665,35 punten. De beursgraadmeter in Frankfurt daalde 0,3 procent, Londen en Parijs bleven vrijwel vlak.

De hoofdindex in Milaan won 0,6 procent. De Italiaanse premier Giuseppe Conte is bereid om het begrotingstekort volgend jaar lager te laten uitvallen dan aanvankelijk gemeld. In plaats van een tekort van 2,4 procent van het Italiaanse bruto binnenlands product (bbp) stelt Conte nu een tekort voor van 2,04 procent aan Brussel.

Hoofdfondsen

De ECB hield zoals verwacht de rente gelijk. Wel eindigt het opkoopprogramma voor obligaties aan het einde van dit jaar zoals eerder ook al aangekondigd.

Biotechnoloog Galapagos was met afstand de sterkste stijger bij de hoofdfondsen in Amsterdam met een winst van 2 procent. In de MidKap stond metalenspecialist Aperam onderaan met een min van 3,4 procent. Koploper was betaalbedrijf Adyen dat 2,7 procent hoger werd gezet.

Winstwaarschuwing

Bij de kleinere bedrijven kreeg funderingsspecialist Sif er 4,7 procent bij na een opdracht van Dredging International. Curetis klom 2 procent. De biotechnoloog schrapt bijna een derde van het personeelsbestand.

In Zürich zag GAM bijna 22 procent aan beurswaarde verdampen. De Zwitserse vermogensbeheerder voorziet een verlies in 2018 en schrapt het dividend. Het Duitse reisconcern TUI steeg 4,3 procent in Frankfurt dankzij een flinke winst in het afgelopen boekjaar. Metro kelderde ruim 11 procent na een winstwaarschuwing van het Duitse groothandelsbedrijf.

De euro was 1,1356 dollar waard, tegen 1,1360 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,7 procent meer op 52,02 dollar. De prijs van Brentolie steeg 1,1 procent tot 60,80 dollar per vat.