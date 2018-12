Kendrion moet schadevergoeding terugbetalen

Gepubliceerd op | Views: 794

LUXEMBURG (AFN) - Kendrion moet een eerdere schadevergoeding van bijna 600.000 euro van het Europese Hof van Justitie terugbetalen. Dat heeft de hoogste rechter van de EU bepaald Volgens de rechter is het onterecht dat Kendrion werd gecompenseerd, omdat de behandeling van een kartelzaak te lang op zich liet wachten. Daarbij gaat het expliciet om de kosten voor de bankgarantie door Kendrion.

De zaak draait om de nasleep van een miljoenenboete die de producent van elektromagnetische componenten en andere bedrijven kregen opgelegd in 2005 wegens verboden prijsafspraken over plastic zakken voor de industrie in Nederland en België. Volgens het EU-hof duurde de hele gerechtelijke procedure veel te lang.

Om die reden werd eerder een schadevergoeding van 588.769 euro toegekend aan het bedrijf, wat overeenkomt met de kosten van de bankgarantie die Kendrion heeft betaald in die periode. Ook kreeg Kendrion 6000 euro voor immateriële schade. Dit bedrag hoeft het bedrijf overigens niet terug te betalen. De beslissing van donderdag is definitief.