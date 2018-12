'Sif kan positief nieuws gebruiken na koersval'

Gepubliceerd op | Views: 1.032

AMSTERDAM (AFN) - Funderingsspecialist Sif kan wel wat positief nieuws gebruiken na de koersval van de afgelopen tijd en de zwakke cijfers over het derde kwartaal. Dat schrijft ING in een rapport over de onderneming.

Sif maakte woensdag nabeurs de definitieve opdracht bekend voor de productie van 58 monopiles en het zogeheten primaire staal van de overgangsstukken voor het offshore windpark SeaMade door Dreding International. Het project voor Dredging International stond al in het orderboek van Sif, zoals destijds in augustus gepresenteerd bij de halfjaarcijfers. Toen was er echter nog sprake van exclusieve gesprekken.

ING verwacht dat na een moeilijke periode de komende jaren beter zullen worden voor Sif. Volgens de bank wordt het nu tijd voor Sif om cash te gaan genereren, schuld te verlagen en een gezond dividend uit te gaan keren. Het advies staat op buy, met een koersdoel van 20,25 euro. Het aandeel noteerde donderdag omstreeks 09.50 uur 3,9 procent hoger op 12,34 euro.