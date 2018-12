'Nissan haalt geld op bij Chinese dochter'

Gepubliceerd op | Views: 908 | Onderwerpen: China

TOKIO (AFN/BLOOMBERG) - Automaker Nissan is van plan omgerekend bijna 1 miljard euro terug te halen van zijn Chinese dochter. Dat meldden ingewijden rond de kwestie. Het is het Japanse bedrijf er alles aan gelegen om zijn financiële slagkracht te vergroten, nu er scheurtjes aan het ontstaan zijn in de samenwerking met zijn Franse partner Renault. Het geld moet naar verluidt eind januari zijn overgemaakt.

Nissan heeft in China een samenwerking met Dongfeng Motor. Normaal gesproken herinvesteert Nissan de winsten die het haalt, mogelijk ook om aan belastingheffingen te ontkomen. Door het geld nu naar Japan te sturen zou Nissan wat meer financiële lucht krijgen, mocht de alliantie tussen Nissan, Renault en Mitsubishi klappen.

De kwestie rond de inmiddels gewipte Nissanvoorzitter Carlos Ghosn, die op papier nog wel de baas is van Renault, ligt aan de basis van de problemen. Ghosn werd vorige maand opgepakt op verdenking van fraude. Er doen geluiden de ronde dat Nissan de kwestie Ghosn gebruikt om te tornen aan de machtsverhouding binnen de alliantie. Renault is daarin nu de machtigste van de drie.