LONDEN (AFN) - Accountantskantoor KPMG International heeft het afgelopen boekjaar wereldwijd een recordomzet in de boeken gezet. De in Londen gevestigde firma sloot de twaalf maanden tot en met september af met bijna 29 miljard dollar (25,5 miljard euro) aan opbrengsten. Resultaten van de Nederlandse tak gaf KPMG niet los.

De omzet van heel KPMG steeg met bijna 10 procent op jaarbasis, ook geholpen door wisselkoerseffecten. In Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMA) was sprake van bijna 13 procent groei. Exclusief wisselkoerseffecten was dit ruim 7 procent. In Azië was de groei eveneens dubbelcijferig. De KPMG-divisies in Noord en Zuid-Amerika waren goed voor bijna 6 procent meer opbrengsten.

Vooral de adviestak van KPMG boerde het voorbije jaar goed. Hier was sprake van bijna 13 procent meer omzet. Bij Tax en Audit werd respectievelijk ruim 9 en ruim 7 procent meer omgezet. KPMG is wereldwijd in 153 landen actief. Bij het bedrijf werken 207.000 mensen.