'Vodafone wil 4 miljard ophalen met beursgang zendmastentak '

LONDEN (AFN) - Het Britse telecomconcern Vodafone Group wil circa 4 miljard euro ophalen met de beursgang van zijn divisie voor Europese zendmasten Vantage Towers. Dat meldden bronnen aan persbureau Bloomberg.

In juli maakte Vodafone al bekend dat het Vantage begin volgend jaar naar de beurs in Frankfurt wilde brengen, maar nu komen dus ook financiële details over de beursgang naar buiten. Naar verluidt heeft het onderdeel een waarde van 20 miljard euro inclusief schuld. Er vinden nog discussies plaats bij Vodafone over de exacte omvang en timing van de beursgang, aldus de ingewijden. Institutionele beleggers zouden al veel belangstelling hebben getoond in aandelen van Vantage.

Er vallen nu zo'n 68.000 zendmasten onder Vantage, verdeeld over Duitsland, Spanje, Griekenland, Portugal, Tsjechië, Roemenië, Hongarije, Ierland en Italië.