Maaltijdbezorger DoorDash naar beurs in New York

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De grote Amerikaanse maaltijdbezorger DoorDash heeft een aanvraag ingediend voor een notering aan de beurs in New York. Daarbij wordt vooralsnog gemikt op een opbrengst bij de aandelenverkoop van 100 miljoen dollar.

De waardering van het in San Francisco gevestigde DoorDash zou rond de 16 miljard dollar liggen. De aanvraag voor een beursgang werd ingediend bij beurstoezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC). Het aandeel moet een notering krijgen op Wall Street onder het beurssymbool 'DASH'.

De beursgang van DoorDash vindt plaats tijdens een consolidatieslag op de Amerikaanse markt voor maaltijdbezorgers die profiteren van het vele thuisbezorgen door de coronacrisis. Zo sloot het Brits-Nederlandse Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van thuisbezorgd.nl, eerder dit jaar een deal van 7,3 miljard dollar om het Amerikaanse Grubhub over te nemen, terwijl taxibedrijf Uber Technologies de maaltijdbezorger Postmates overneemt voor 2,7 miljard dollar.