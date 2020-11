Zweden praten over inlijven Tata Steel IJmuiden

IJMUIDEN (AFN/BLOOMBERG) - Het Zweedse staalbedrijf SSAB praat met Tata Steel over het inlijven van de Nederlandse tak van het Indiase concern, waaronder het hoogovencomplex in IJmuiden. Dat hebben de bedrijven bevestigd. SSAB waarschuwt dat nog niet zeker is of de gesprekken daadwerkelijk tot een deal leiden.

Er gingen al enige tijd geruchten dat het Zweedse bedrijf geïnteresseerd was in de Nederlandse staalactiviteiten. Eerder leek de onderneming ook al te kijken naar Thyssenkrupp, maar voor de staaltak van dat Duitse concern bleken meer kapers op de kust.

SSAB is niet geïnteresseerd in het zwaar verlieslatende Britse deel van Tata Steel. Daarom is Tata Steel alvast begonnen met een proces om Tata Steel Nederland en Tata Steel UK te scheiden. Het Indiase moederconcern zag vorig jaar nog een fusie van zijn Europese staalactiviteiten met die van Thyssenkrupp stuklopen, door bezwaren van de Europese Commissie.

De situatie in de Europese staalindustrie is al langer niet al te rooskleurig, en dit jaar komt de coronacrisis daar nog eens bij. Hoewel de wereldwijde vraag naar het materiaal aanhoudend stijgt, daalt de verkoop in Europa. De meeste landen hebben niet zoveel bouwstaal nodig als China of India, omdat ze hun infrastructuur grotendeels hebben gemoderniseerd. Bovendien verplaatsen steeds meer auto- en machinefabrikanten hun fabrieken naar buiten Europa. Daardoor is de afgelopen jaren een enorme overcapaciteit ontstaan, die de concurrentie tussen bedrijven aanwakkert.