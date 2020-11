Beurzen terughoudend door coronazorgen

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen lieten vrijdag kleine koersuitslagen zien. De aanhoudende toename van het aantal coronabesmettingen wereldwijd en de vrees voor strengere maatregelen om de verspreiding van het virus in te dammen, zorgden voor enige terughoudendheid bij beleggers. De hoop dat het einde van de coronacrisis in zicht is door de positieve ontwikkelingen rond het vaccin van Pfizer bleef de handel echter ondersteunen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent hoger op 600,64 punten. De hoofdindex sloot een dag eerder voor het eerst sinds 21 februari weer boven de 600 punten en koerst af op een weekwinst van dik 4 procent. De index begon het coronajaar 2020 op 604,58 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 861,66 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 0,6 procent. De Londense FTSE-index bleef achter met een min van 0,2 procent.

De chipbedrijven stonden in de schijnwerpers na sterke kwartaalcijfers van de Amerikaanse chiptoeleverancier Applied Materials. Chipmaker STMicroelectronics won 1 procent in Parijs en het Duitse Infineon klom 1,3 procent. In de AEX was ASMI de grootste stijger met een winst van 2,3 procent. Chipmachinemaker ASMLwon 0,9 procent. In de MidKap kreeg Besi er 3 procent bij.

DSM

Grootste dalers bij de Amsterdamse hoofdfondsen waren speciaalchemiebedrijf DSM en chemicaliëndistributeur IMCD, met verliezen van 1,2 procent. KPN verloor 0,3 procent. Het telecomconcern won een dag eerder nog ruim 6 procent, na berichten dat de Zweedse investeerder EQT de onderneming heeft benaderd voor een overname. Analisten van Jefferies hebben het advies voor het aandeel verhoogd.

Unibail-Rodamco-Westfield werkte een eerder koersverlies weg en won 0,9 procent. Kredietbeoordelaar Moody's zal mogelijk de kredietwaardigheid van het winkelvastgoedfonds verlagen. Het kredietbureau verwijst daarbij naar het niet doorgaan van een aandelenemissie ter waarde van 3,5 miljard euro. Daar gaven aandeelhouders geen groen licht voor.

BAM

Sterkste stijger in de MidKap was bouwbedrijf BAM met een winst van meer dan 3 procent. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore sloot de rij met een min van 1,6 procent. In Frankfurt steeg Deutsche Wohnen 0,8 procent dankzij goed ontvangen kwartaalcijfers van de Duitse vastgoedgroep.

De euro noteerde op 1,1827 dollar, tegenover 1,1815 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,9 procent in prijs tot 40,77 dollar. Brentolie werd 0,6 procent goedkoper op 43,29 dollar per vat.