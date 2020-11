Britse investeringsmaatschappij koopt puzzelbedrijf Keesing

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De Britse investeringsmaatschappij BC Partners neemt de Nederlandse uitgever van puzzelboekjes Keesing Media over. De Britten nemen de uitgever over van Ergon Capital en Mediahuis. Het overnamebedrag is niet bekendgemaakt.

De nieuwe Britse eigenaar laat weten dat het de groeiplannen van Keesing steunt. Zo moet er digitaal een slag worden gemaakt en wil de puzzeluitgever ook uitbreiden naar andere delen van de wereld.

Keesing Media maakt meer dan 100 miljoen puzzelboekjes per jaar die worden verkocht in meer dan veertig landen, vooral in Europa. Het hoofdkantoor staat in Amsterdam. In mei werkten er wereldwijd 350 mensen bij Keesing.