KBC gaat Aedifica weer volgen na claimemissie

AMSTERDAM (AFN) - De analisten van KBC Securities gaan het aandeel van Aedifica weer volgen na de claimemissie die het zorgvastgoedbedrijf eind oktober heeft geplaatst. De bank blijft bij een koopadvies met een koersdoel van 120 euro. Het koersdoel was eerst 125 euro.

Aedifica haalde in totaal ruim 459 miljoen euro op met de claimemissie. Tijdens een speciale inschrijvingsperiode werd door beleggers ingetekend op meer dan 4,6 miljoen aandelen, goed voor 83,50 euro per stuk. De resterende 899.352 aandelen van de emissie heeft Aedifica via een private plaatsing aan de man gebracht.

De resultaten van Aedicia waren volgens KBC in lijn met de verwachtingen. Het aandeel noteerde vrijdag omstreeks 10.30 uur 0,1 procent hoger op 96,50 euro.