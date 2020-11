AEX zakt weer onder 600 punten

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse AEX-index is vrijdag lager begonnen en zakte weer onder de grens van 600 punten. Ook de andere Europese beurzen openden in het rood. De aanhoudende toename van het aantal coronabesmettingen en de vrees voor strengere maatregelen om het virus in te dammen zorgden voor terughoudend op de laatste handelsdag van een sterke beursweek.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,2 procent in de min op 599,00 punten. De AEX sloot een dag eerder voor het eerst sinds 21 februari weer boven de 600 punten en koerst af op een weekwinst van ruim 4 procent. De MidKap daalde 0,5 procent tot 855,11 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,9 procent.

Unibail-Rodamco-Westfield zakte 3,5 procent bij de Amsterdamse hoofdfondsen. Kredietbeoordelaar Moody's zal mogelijk de kredietwaardigheid van het winkelvastgoedfonds verlagen. Het kredietbureau verwijst daarbij naar het niet doorgaan van een geplande aandelenemissie ter waarde van 3,5 miljard euro nadat de aandeelhouders tegen hadden gestemd.

De chipbedrijven stonden in de schijnwerpers na sterke kwartaalcijfers van de Amerikaanse chiptoeleverancier Applied Materials. In Amsterdam stegen ASMI, ASML en Besi tot 0,9 procent. KPN daalde 0,5 procent. Het telecomconcern won een dag eerder nog ruim 6 procent, na berichten dat de Zweedse investeerder EQT de onderneming heeft benaderd voor een overname.