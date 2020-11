ING: direct werk gemaakt van afstoten porno- en gokklanten

"Na de volledige overname verliet het vorige managementteam van Payvision het bedrijf, zo wordt door ING in een reactie gemeld."



Haha, dit is rijp voor een Wolf of Wall Street achtig scenario voor een film.

Hoe deze gasten de brave boekhouders van de ING, sorry voor mijn bewoording maar in het kader van dit bericht de enige juiste, grondig hebben genaaid.

Oh, oh, wat zullen die met z'n allen op een tropisch eiland een lol hebben gehad.

En hoe beschamend voor de ING.