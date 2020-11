'Overname porno- en gokklanten brengt ING in grote verlegenheid'

Stond dus al jaren op de radar van Fincen.



Journalisten kunnen wel die documenten in handen krijgen (natuurlijk worden deze gelekt om ING te beschadigen om er uiteindelijk voordeel mee te doen) en Hamers had dit niet even kunnen navragen ergens???



Hopeloos zoiets.



En zo zie je maar hoeveel er allemaal in goed vertrouwen gebeurt en hoeveel daar dan ook meteen misbruik van wordt gemaakt als het maar om veel geld gaat.



Wirecard natuurlijk een extreem voorbeeld, dit is ook weer zo een fintech betaal gebeuren, ja allemaal super dat fintech.



Ondertussen worden de waarderingen van dit soort ondoorzichtige bedrijven opgeblazen omdat er nu eenmaal veel fantasie ook in kan juist omdat niet alles zo gort droog is en de traditionele banken worden afgestraft juist nu ze eindelijk sinds jaren weer wel vet op de botten hebben en zich meer en meer bezighouden met normale bankzaken getuige het afbouwen van vele overige randzaken.



Maar met Adyen zal getuige de waardering wel helemaal niks mis zijn.