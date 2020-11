'Overname porno- en gokklanten brengt ING in grote verlegenheid'

AMSTERDAM (AFN) - De grootste overname van ING sinds de kredietcrisis is voor de bank uitgelopen op een desillusie. Het ingelijfde betaalplatform Payvision bediende jarenlang dubieuze klanten in de porno- en gokindustrie. ING heeft bijna tweehonderd miljoen euro verloren op de aankoop. Dat schrijft het FD op basis van eigen onderzoek.

ING zat zo in zijn maag met zijn fintechdochter dat afgelopen september de winstgevendste portefeuille, die van de pornoklanten, voor een euro in stilte is overgedragen aan een voormalige eigenaar van Payvision. Ruim een maand eerder moest ING ruim de helft afschrijven op Payvision, dat de bank in 2018 nog 350 miljoen euro kostte.

Volgens ING houdt de afschrijving van 188 miljoen euro op Payvision verband met de coronacrisis. Andere betaaldienstverleners doen door de coronacrisis juist goede zaken. Onder invloed van de lockdowns stijgt het aantal online transacties enorm.

Zeer strategisch

Bij de overname noemde toenmalig topman Ralph Hamers de fintech 'zeer strategisch'. Ondertussen stond Payvision al jaren op de radar van de Amerikaanse witwaswaakhond FinCEN en verschillende Amerikaanse banken vanwege de verwerking van verdachte transacties en het bedienen van klanten die niet in het reguliere bankencircuit terecht konden.

Dat blijkt uit een tiental staatsgeheime transactiemeldingen die onderdeel zijn van de FinCEN Files, in handen van journalistencollectief ICIJ. Het FD heeft inzage in deze documenten.

Tevreden

ING zegt volgens het FD nog altijd tevreden te zijn met de overname van Payvision. De bank ziet de investering als een deal voor de lange termijn. Aangezien steeds meer van hun zakelijke klanten ook online verkopen, komt de techniek van Payvision goed van pas.

De bank geeft aan dat er de afgelopen jaren hard is gewerkt aan het terugdringen van de risico's bij Payvision. Van een groot aantal klanten is afscheid genomen. De omzet en winst van het bedrijf blijven daardoor sterk achter bij de rest van betaalmarkt. De bank blijft erbij dat de afschrijving van 188 miljoen euro coronagerelateerd is.