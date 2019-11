'Amerikaans Thermo Fisher aast op Qiagen'

Gepubliceerd op | Views: 206

WALTHAM (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse fabrikant van medische apparatuur Thermo Fisher Scientific aast naar verluidt op een overname van het Nederlandse biotechbedrijf Qiagen. Volgens ingewijden hebben de Amerikanen zich al bij Qiagen hebben gemeld.

Aan , dat noteringen heeft in Frankfurt en New York, hangt een prijskaartje van circa 7,3 miljard dollar. Daarmee zou het één de grootste overname ooit zijn voor de Amerikanen, die eerder farmaceutisch bedrijf Patheon inlijfden. Voor die deal werd 5 miljard dollar vrijgemaakt. De grootste overname van Thermo Fisher tot nu toe is de aanschaf van Life Technologies, waarmee in 2014 een bedrag van 15 miljard dollar was gemoeid.

Marc Casper, de topman van Thermo Fisher, sprak onlangs nog van een goed gevulde pijplijn als het gaat om fusies en overnames. Vertegenwoordigers van de bedrijven waren vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.