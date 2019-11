RELX haalt bestuurder op bij Visa

Gepubliceerd op | Views: 380

AMSTERDAM (AFN) - Informatieleverancier en data-analysebedrijf RELX krijgt per 16 december een nieuwe niet-uitvoerend bestuurder. Charlotte Hogg zal per die datum aan het bestuurdersteam worden toegevoegd, zo maakte de onderneming bekend.

Hogg staat momenteel aan het roer van de Europese tak van creditcardmaatschappij Visa en heeft ook zitting in het bestuur van die onderneming. Ook is ze lid van de raad van bestuur van UK Finance, een brancheorganisatie van het Britse bankwezen en financiële dienstverlening. Eerder was ze ook werkzaam bij de Bank of England en de Britse tak van Santander.

RELX verwelkomt met Hogg naar eigen zeggen iemand die relevante, strategische en operationele ervaring heeft opgedaan bij haar huidige baan en in vorige functies.