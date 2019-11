Shell: klimaatzaak is ongefundeerd

Gepubliceerd op | Views: 1.300

DEN HAAG (AFN) - Shell noemt de klimaateisen die Milieudefensie stelt in de rechtszaak tegen het olie- en gasbedrijf ongefundeerd en "juridisch onhoudbaar". Samen met zes andere organisaties en ruim 17.000 medestanders eist Milieudefensie via de rechter dat Shell "stopt met het verergeren van de klimaatcrisis". De multinational zegt in zijn verweer tegen de aanklacht het met Milieudefensie eens te zijn dat "de samenleving dringend actie moet ondernemen tegen klimaatverandering", maar de rechtszaal vindt Shell "niet de juiste plek om dit te bereiken".

De eisers hopen Shell via de rechter te dwingen tot een drastische vermindering van de CO2-uitstoot die het gevolg is van het gebruik van de fossiele brandstoffen die het bedrijf uit de grond haalt en verkoopt. Ze willen dat de uitstoot van het broeikasgas die is toe te schrijven aan Shell in 2030 met 45 procent is verminderd en in 2050 helemaal naar nul is gedaald. Shell ziet dit als het "aan banden leggen van de strategie van een bereidwillige partner."

"Wat echt bijdraagt aan verandering is effectief overheidsbeleid, investeren in technologie en het veranderen van consumentengedrag", reageert Shell op de eisen. "Wij willen onze rol spelen door onze eigen uitstoot aan te pakken en klanten te helpen hun uitstoot te verminderen."