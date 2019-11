Topman BAM niet tevreden met stikstofplan

Wat andere landen moeten zij weten.

Het is algemeen bekend dat ons land veel last heeft van stikstof concentraties

Dat moet veranderen. We moeten sowieso veranderen want wijmensen vinden alles normaal tegenwoordig. Nou...dat is het niet.



Een beter milieu begint bij jezelf.

Wat heb jij actief gedaan de afgelopen jaren?

Precies, dacht ik al.... alles lekker voor je uit schuiven.

Net als Trump en andere mensen die zich geen moet aantrekken vanbwstcer allemaal om hun heen gebeurd.



Ik zou zeggen ...kijk even om je heen naar de enorme vuilnisbelt die wij mensen achterlaten.

Ik vind het schaamteloos en onverantwoordelijk hoe sommigen over dit onderwerp praten en handelen.

Egocentrisch.....mijn ego is belangrijk en het milieu is onbelangrijk.