Kosten antiwitwasbeleid lopen op bij ABN AMRO

Mooie overheid hebben wij.



Aan de ene kant worden de banken beboet en zeer zwaar op de kosten gejaagd om witwassen te (kunnen) signaleren aan de overheid. Aan de andere kant is diezelfde overheid totaal niet in staat om die stroom van signalementen op te vangen. Minder dan 0.5% van die signalementen leidt tot actie...



Vandaag bericht DNB verder dat ze aan de banken 23% meer kosten gaat doorberekenen voor haar eigen verhoogde kosten.



N.B.: Met haar eigen negatieve rente vermoordt DNB via de banken ook de economie, de spaarders en de pensioenen.



Binnenkort bankiers op het Malieveld?