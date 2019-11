Werkgevers claimen schade voor grondverzetter

Gepubliceerd op | Views: 982

DEN HAAG (AFN) - Het bedrijfsleven gaat een schadeclaim indienen tegen het kabinet, omdat grondverzetters een tijdlang niet konden werken door de maatregelen rond PFAS. "Mevrouw Van Veldhoven heeft zelf gezorgd voor een verschrikkelijk bedrijfsongeval. Eén man plus een machine in het grondverzet kost ruwweg 100 euro per uur. We gaan uitzoeken hoeveel uren niet zijn gemaakt, en die claim, die kunnen ze verwachten", zei voorzitter Hans de Boer van werkgeversorganisatie VNO-NCW.

"Dit kan echt niet voor onze ondernemers", voegde voorzitter Janneke Wijnia-Lemstra van de brancheorganisatie van grondverzetters, Cumela, daar aan toe.

Ook over de aangekondigde maatregelen om de uitstoot van stikstof te verminderen, is VNO-NCW kritisch. De Boer: "Men probeert met een aantal maatregelen op korte termijn de bouwproductie los te trekken. Daar zijn we positief over, maar wat ontbreekt is hoe het gaat werken. Het lijkt er een klein beetje op dat men het over de heg flikkert richting provincies, die het vervolgens zelf mogen uitzoeken. Dat leidt tot verwarring, niet tot een eenduidige oplossing. We hebben daar zorgen over."

Duizenden banen op het spel

De Boer is verder kritisch over de houding van de politiek. "Men is in beweging gekomen, maar wat heeft het lang geduurd en wat is dat jammer dat het zo moet tegenwoordig met de politiek in Nederland. De politiek zit gevangen in zichzelf en luistert niet goed naar wat er speelt in de markt en bij bedrijven."

Door de huidige stikstofcrisis staan in de bouw- en infrasector duizenden banen op het spel en gaan miljarden euro's aan omzet verloren, zei algemeen directeur Fries Heinis van Bouwend Nederland. "Dat moet wat ons betreft vandaag opgelost worden. Dat is meteen ook de lacune in het hele verhaal. Er wordt een aanzet gegeven voor maatregelen, maar dat duurt verschrikkelijk lang. PFAS is een nog veel slechter verhaal, daar is niet het begin van een oplossing te vinden."

Volgens voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland gaat de crisis veel verder dan alleen de bouwsector. "Wij vragen om snelheid. De minister-president heeft het over schaarste. Een ding is schaars: tijd. We hebben geen tijd meer."