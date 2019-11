Industriële productie eurozone licht omhoog

Gepubliceerd op | Views: 460 | Onderwerpen: Europa

LUXEMBURG (AFN) - De productie van de industrie in de eurozone is in september met 0,1 procent gestegen ten opzichte van een maand eerder. Dat maakte het Europese statistiekbureau Eurostat bekend.

Economen rekenden in doorsnee op een daling van 0,2 procent. In augustus ging de productie met 0,4 procent omhoog.

In de gehele Europese Unie klom de industriële productie met 0,2 procent ten opzichte van de voorgaande maand.

ING-econoom Bert Colijn schreef in een reactie op het cijfer dat het onwaarschijnlijk is dat het dieptepunt van de malaise in de Europese industrie is bereikt. Wel lijkt de neergang af te zwakken. Het epicentrum van de zwakte in de industrie van de eurozone blijft Duitsland, aldus Colijn.