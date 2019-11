Britse inflatie zwakt af

Gepubliceerd op | Views: 276 | Onderwerpen: Groot-Britannië, inflatie

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De inflatie in Groot-Brittannië is in oktober afgezwakt naar 1,5 procent op jaarbasis, van 1,7 procent in de voorgaande maand. Dat meldde het Britse nationale statistiekbureau. Daarmee is de inflatie gedaald naar het laagste niveau in drie jaar.

Economen hadden in doorsnee op een inflatie van 1,6 procent gerekend. De inflatie werd gedrukt door de lagere prijzen van energie. De kerninflatie, dus exclusief de schommelende prijzen van energie en voedsel, was stabiel op 1,7 procent. Op maandbasis gingen de Britse consumentenprijzen met 0,2 procent omlaag.

De inflatie ligt onder de doelstelling van de Britse centrale bank. De Bank of England (BoE) mikt op 2 procent.