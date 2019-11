Takeaway: na fusie met Scoober naar VK

Gepubliceerd op | Views: 627

AMSTERDAM (AFN) - Maaltijdbestelbedrijf Takeaway wil na de beoogde samenvoeging met zijn Britse branchegenoot Just Eat zijn bezorgdienst Scoober uitbreiden naar het Verenigd Koninkrijk. Dat laat de onderneming weten in een presentatie over het fusievoorstel. Rond Just Eat ontstond een overnamestrijd nadat techinvesteerder Prosus met een concurrerend overnamebod kwam.

De uitbreiding van Scoober naar het Verenigd Koninkrijk zou jaarlijks enkele tientallen miljoen euro's extra kosten. Tegelijkertijd verstevigt de stap de uitgangspositie van het fusiebedrijf voor verdere groei, betoogt Takeaway. Het bedrijf verwacht geen negatieve impact op het bedrag onder de streep, omdat met de uitbreiding van de bezorgdienst ook extra omzet bijkomt.

Takeaways fusievoorstel bestaat uit een aandelenruil, die in totaal circa 5 miljard pond waard zou zijn. Prosus deed onlangs een bod van 710 pence per aandeel, wat neerkomt op omgerekend circa 5,7 miljard euro. Ter verdediging van het eigen voorstel, wijst Takeaway op verdere strategische voordelen van een fusie met Just Eat. Zo zou dat laatste bedrijf zijn huidige vijf IT-platforms kunnen stroomlijnen na de fusie met Takeaway.