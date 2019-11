Avantium opent kantoor in Japan

Gepubliceerd op | Views: 392 | Onderwerpen: Japan

AMSTERDAM (AFN) - Chemieconcern Avantium gaat een kantoor openen in Japan om zich toe te leggen op de markt voor PEF (polyethyleenfuranoaat) in elektronica en verpakkingen in het land. De vertegenwoordiger van Avantium in Japan wordt Jan Waninge, die veel kennis heeft van de chemiesector en over Japan.

Avantium is al enige jaren actief op de Japanse markt en werkt daar samen met bedrijven als Toyobo en Mitsui. Met het kantoor wil Avantium zijn Japanse klanten lokaal kunnen ondersteunen. Waninge werkte 31 jaar bij DSM in verschillende functies, waarvan bijna dertien jaar in Japan.