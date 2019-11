Gepubliceerd op | Views: 2.246

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam begint woensdag waarschijnlijk in het rood. Ook elders in Europa lijken de beurzen lager te openen. Beleggers verwerken de uitlatingen van president Donald Trump, die geen nieuwe details gaf over de aanstaande handelsdeal met China. Trump dreigde daarnaast met hogere tarieven als Peking niet akkoord gaat. Tevens wordt gelet op de verklaring die de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell later op de dag zal afleggen voor het Congres.

Op het Damrak opende ABN AMRO de boeken. De bank zag de kwartaalwinst dalen, maar wist de rente-inkomsten stabiel te houden ondanks het ongunstige renteklimaat. Het renteklimaat blijft volgens het financiële concern wel uitdagend. ABN AMRO beloofde geen negatieve spaarrente in rekening te brengen voor tegoeden tot 100.000 euro. De bank denkt verder dat er verdere actie nodig is om aan alle regelgeving rond witwassen te voldoen.

Ook Kiadis Pharma staat in de schijnwerpers. Het biotechnologiebedrijf stopt per direct met de ontwikkeling van zijn belangrijkste geneesmiddel, ATIR101. Het middel was bedoeld voor gebruik bij beenmergtransplantaties bij leukemiepatiënten. Het bedrijf gaat zich nu volledig toeleggen op toepassingen voor zogeheten natural killer cells. NIBC verlaagde het advies naar verkopen.

Ahold Delhaize

Supermarktconcern Ahold Delhaize en staalmaker ArcelorMittal zullen mogelijk bewegen op advieswijzigingen. Bernstein verlaagde de aanbeveling voor Ahold Delhaize, terwijl Keybanc positiever werd over ArcelorMittal.

De Belgische zorgvastgoedinvesteerder Aedifica, die eerder deze maand een notering kreeg in Amsterdam, behaalde afgelopen kwartaal fors hogere huurinkomsten. Het bedrijf profiteerde daarbij vooral van overnames.

Heijmans

Heijmans liet weten circa 220 koop- en huurwoningen te gaan ontwikkelen in Berkel-Enschot en Tilburg. Dat is de bouwer overeengekomen met ouderenorganisatie De Wever. Het project heeft een waarde van circa 65 miljoen euro.

De Europese beurzen wonnen dinsdag terrein. De AEX-index tikte voor het eerst sinds 24 mei 2001 de 600 punten aan en sloot uiteindelijk met een plus van 0,4 procent op 599,03 punten. De MidKap won 0,4 procent tot 904,77 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 0,7 procent. Ook Wall Street ging overwegend licht vooruit. De Dow-Jonesindex sloot ongewijzigd op 27.691,49 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent en techbeurs won 0,3 procent.

De euro was 1,1013 dollar waard, tegen 1,1015 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,4 procent in prijs tot 56,58 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent minder op 61,77 dollar.