'Eneco krijgt van Shell oorlogskas voor overnames'

AMSTERDAM (AFN) - Shell stelt aandeelhouders van Eneco onder meer een oorlogskas voor overnames én een paar dochterbedrijven als bruidsschat in het vooruitzicht. Dat schrijft De Telegraaf woensdag.

De krant baseert zich op ingewijden en het biedingsdocument dat het olie- en gasbedrijf recent inleverde bij de aandeelhouderscommissie van het energiebedrijf. Daarin staat onder meer dat Shell een aantal bedrijfsonderdelen op gebied van duurzame energie en elektrificatie wil overdragen aan Eneco. Daarnaast wordt een bedrag van ’meerdere miljarden’ in het vooruitzicht gesteld om te investeren in research & development en om overnames mee te doen in Noordwest-Europa.

Shell, dat samenwerkt met pensioenbelegger PGGM inzake Eneco, is in een overnamegevecht rondom de onderneming verwikkeld met het Japanse Mitsubishi en een consortium van Rabobank en KKR.