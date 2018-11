Olieprijzen trekken Wall Street mee omlaag

Dit schreef ik eerder vandaag al op een ander IEX forum:

"Olie blijft een noodzakelijke bron van energie voor zowel de industrie als de transportsector. Fluctuaties in vraag en aanbod zullen nooit verdwijnen, maar van deze twee vormt het aanbod m.i. een veel grotere factor, met name als dat aanbod beïnvloed wordt door politiek gesteggel (en gekonkel). Dat is simpelweg niet te voorspellen, en derhalve zal de olieprijs voorlopig blijven zigzaggen. Bij dit alles komt (zoals vandaag nog eens fijntjes in het nieuws te horen was) dat zowel de 'wereldwelvaart' als het aantal mensen op onze planeet toeneemt, en dat kan niet anders dan t.z.t. een gestage vraag naar olie tot gevolg hebben. Ik geloof niet dat die vraag naar olie (en uiteraard ook van olie afgeleide producten) op de korte termijn (10-30 jaar?) gestuit wordt door zgn. schone energie (wind/zon/water). Voor mij is duidelijk dat, willen we écht van fossiele brandstof af, kernenergie de enige optie is, al zie ik het nog niet zo gauw gebeuren dat er door kernenergie voortgestuwde auto's op de markt komen. Uit de olie- en gasindustrie komend vraag ik me af wie van de grote olie en gas producerende bedrijven het als eerste aandurft om kernenergie te omarmen waarbij de daar alom aanwezige kennis van de ondergrond een enorm voordeel zal blijken te zijn!"