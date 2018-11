Gepubliceerd op | Views: 717

ALMERE (AFN) - Handelshuis Pon heeft dinsdag zijn belang in fietsenbedrijf Accell flink vergroot, door op de beurs alvast ruim 831.000 aandelen te kopen voor gemiddeld 18,80 euro per stuk. Daarmee heeft het bedrijf achter onder meer fietsenmerk Gazelle al 8,2 procent van Accell in handen.

Pon roert zich duidelijk weer bij het beursgenoteerde Accell. Het bedrijf dat eerder poogde de maker van onder meer Batavus en Koga-fietsen in zijn geheel in te lijven, mikt nu op een belang van maximaal 20 procent. Pon heeft naar eigen zeggen de intentie om voor de langere termijn aandeelhouder te worden van Accell.

Het bestuur van Accell heeft aangegeven te gaan praten met Pon. Het valt onder meer op dat de biedprijs van 19 euro momenteel fors minder is dan de ruim 30 euro per aandeel die Pon eerder wilde neertellen voor heel Accell.