Ik zou de riemen maar vastmaken voor de duikeling naar beneden met de koersen. Italie loopt niet naar de pijpen van Brussel, Brexit moet nog plaatsvinden, cijferseizoen is bijna afgelopen, de Democraten hebben de macht gekregen in het Huis van afgevaardigden en de olieprijs daalt drastisch wat juist niet goed is voor de begroting van diverse landen die minimaal $ 60 per vat moeten hebben en niet lager. Kortom, het worden magere tijden.